Météo : Prévisions du samedi 25 novembre

Kinshasa, 24 nov. 2017 (ACP)- Un ciel nuageux avec des éclaircis sera observé sur la Ville de Kinshasa et la province du Kongo– central samedi, indiquent les prévisions de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT) parvenues vendredi à l’ACP.

Selon la source, des passages nuageux avec pluies sont prévus sur les provinces du Mai-Ndombe, du Kwango, du Kwilu, de l’Equateur, du Maniema, du Lomami, du Sankuru, du Kasaï, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental, du Tanganyika, du Lualaba, du Haut Lomami et du Haut-Katanga.

Un Ciel nuageux avec orages et pluies,couvrira les provinces du Nord et Sud-Kivu, de la Mongala, de la Tshopo, du Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de l’Ituri, de la Tshuapa ainsi que du Sud et Nord-Ubangi.

Les températures dans les principales villes de la RDC, seront enregistrées de manière suivante : Kinshasa, Mbuji-Mayi et Kananga 25°C et 23°C, Matadi 29°C et 24°C, Bandundu 31°C et 25°C, Inongo 26°C et 25°C, Mbandaka 25°C et 24°C, Boende 26°C et 22°C, Lisala 27°C et 24°C, Buta 30°C et 23°C, Bunia 27°C et 21°C, Goma 19°C et 17°C, Bukavu 22°C et 18°C, Kindu 25°C et 22°C ainsi que Lubumbashi 25°C et 19°C.

Le soleil se lèvera à Kindu à 05h 00min 00sec et se couchera à 17h 06min 00Sec. A Gbadolite, le lever du soleil est prévu à 05h 33min 40sec, tandis que son coucher interviendra à 17h 32min 20sec, note METELSAT. ACP/Fng/Mat/May