Michael Matthews en costaud à Rodez, Chris Froome récupère Le maillot jaune du Tour de France 2017

Kinshasa, 15 juillet 2017 (ACP).- L l’Australien Michael Matthews (26 ans) a signé son deuxième succès sur le Tour de France en s’imposant, samedi à Rodez au bout de la 14ème étape Blagnac-Roez, longue de 181,5 km.

Selon Tv5, l’explication finale, samedi lors de la 14ème étape a tenu ses promesses, et fera sans difficulté oublier les 180 premiers kilomètres de course, au scénario tristement convenu. Après une échappée à cinq vouée à l’échec, et un baroud d’honneur de l’un des fuyards, Thomas de Gendt (Lotto Soudal), la côte de Saint-Pierre, longue de 570 mètres à 9,6% de pente moyenne, a pleinement joué son rôle de dynamiteuse. Dans ce final pour puncheurs de gros calibre, c’est l’Australien Michael Matthews qui s’est montré le plus costaud, prenant à la pédale la mesure de Greg Van Avermaet (2ème), Edvald Boasson Hagen (3ème) et Philippe Gilbert (4ème), qui a sans doute lancé trop tôt les hostilités entre favoris.

Matthews, qui obtient en Aveyron son deuxième bouquet sur le Tour (après avoir profité l’an passé du déclassement de Bouhanni), assure un joli doublé à sa formation, Sunweb, au lendemain du succès de Warren Barguil. Bien mal placé au pied de la rampe finale, Fabio Aru (Astana) a perdu très gros : seulement trentième sur la ligne d’arrivée, à 25 secondes du vainqueur, l’Italien a cédé son maillot jaune à Chris Froome (7ème de l’étape), qui réalise l’excellente opération du jour. Le Britannique est de nouveau leader de l’épreuve, avec 18 secondes d’avance sur Aru, 23 sur Romain Bardet (3ème) et 29 sur Rigoberto Uran (4ème). ACP/YWM/Kayu/Bsg/Kgd