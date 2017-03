Au milieu la vice-ministre zu Commerce extérieur

Kinshasa, 9 Mars 2017 (ACP).- La vice-ministre du Commerce extérieur, Nathalie BUL ‘AN ‘SUNG a réitéré l’engagement de la RDC à l’accord régional complet et équilibré prenant en compte le Programme régional d’encadrement de développement (PRADA), dans le cadre des Accords de partenariat économique (APE) et l’impact fiscal net.

Mme Bul’An’Sung l’a révélé jeudi lors de la restitution de la 16ème session du comité des ministres en charge des négociations de l’accord de partenariat économique(COMIMA) Afrique centrale-Union européenne tenue le 03 mars dernier à Douala, au Cameroun à laquelle elle a participé.

A cet effet, elle a émis le vœu de voir les négociations reprendre en réaction à la décision de l’UE de mettre fin au processus régional de négociation de l’accord de partenariat économique avec l’Afrique centrale.

Mme Bul’An’Sung a indiqué que le statuquo actuel est de loin meilleur pour les intérêts des Etats de l’Afrique centrale que l’adhésion à l’accord d’étape qui impacte négativement sur leur budget et qui entrave le développement de l’économie de la région.

L’objectif des accords entre l’ UE, l’Afrique-Caraïbe-Pacifique est de réduire la pauvreté, d’approfondir l’intégration régionale et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. Elle a fait remarquer que cette rencontre est voulue par les Chefs d’Etats de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale(CEMAC).

La vice ministre a fait état du refus des Etats de l’Afrique centrale de signer un accord général déséquilibré et inacceptable, rappelant que le Cameroun avait signé un accord intermédiaire en 2013 qui est entré en vigueur en 2014. Cet accord a entrainé l’adhésion d’autres pays.

En effet, depuis les années 2000, l’UE négocie avec les pays de l’ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) des Accords de partenariat économique(APE) dont l’objectif est de développer le libre-échange entre l’UE et l’Afrique, le Caraïbe et le Pacifique.

L’Afrique, le Caraïbe et les Pacifique ont souhaité que, ces accords de partenariat économique prennent en compte la fragilité des économies africaines et l’impact fiscal, estimant qu’il doit y avoir un manque à gagner des ressources douanières.

Le ministre Camerounais de l’Economie, planification et aménagement du territoire, Louis Paul Motaze, a indiqué que « le Cameroun est pour le développement, il n’encourage aucune décision de se replier. Il n’a pas oublié que l’accord est régional.

C’est ainsi qu’il a signé un accord intermédiaire. La crise en Afrique centrale est due aux économies peu diversifiées. Le Cameroun veut s’accrocher aux chaines de valeur continentale ».

C'est en 2002 que l'UE a pris l'option de négocier des accords de partenariat avec 78 pays de l'Afrique, de Caraïbe et du Pacifique, rappelle-t-on.