Le Ministère des Affaires foncières réalise 30,28% des recettes en 2015, selon la cours de compte

Kinshasa, 02 janv. 2017 (ACP).- Le rapport sur le projet de loi portant reddition des comptes du budget du gouvernement central pour l’exercice public indique que le ministère des Affaires foncières avait réalisé 9.233.329 .120 FC pour des prévisions arrêtées à 30.489.401.740 FC, soit un taux de réalisation de 30,28 %.

La commission économique financière et de bonne gouvernance qui a livré ces chiffres, précise que ce faible taux de réalisation est consécutif à la baisse des investissements et des transactions immobilières à la suite de la crise financière et économique.

Il est également lié à la mauvaise interprétation des ordonnances n.13/001 et 13/002 du 23 janvier 2013 qui repartissent les actes générateurs des recettes du pouvoir central et ceux des provinces en ce qui concerne des droits proportionnels, d’enregistrement sur concession perpétuelle et la redevance sur concession ordinaire, les droits fixes d’enregistrement au détriment du trésor public ,le recouvrement des recettes en ordre dispersé par l’Administration foncière et la DGRAD et la rupture des imprimés de valeur.

Pour remédier à ces faiblesses le ministre a proposé l’organisation des missions mixtes DGRAD-Affaires foncières à Kinshasa et en provinces, la mise à la disposition de l’Administration des imprimées de valeurs, la révision des ordonnances numéro 13/001 et 13/002 du 23 février 2013 et la mise en place d’une police foncière sous la coordination du corps des inspecteurs. ACP/Kayu/May