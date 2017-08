Le ministère de l’Economie nationale lance des missions de contrôle des prix sur toute l’étendue de la RDC

Kinshasa, 14 Août 2017 (ACP).- Le ministère de l’Economie nationale a annoncé lundi dans un communiqué à la presse, qu’il procède à partir de ce mardi 15 août, au contrôle des prix des biens et services sur les marchés de la République démocratique du Congo.

Selon ce communiqué, les différentes mesures prises par le gouvernement pour stabiliser l’économie ne pèsent pas sur le marché, a dit le ministre d’Etat Joseph Kapika. Sur instruction du Chef de l’Etat et conformément à la décision prise lors du conseil des ministres du vendredi 11 août, le ministère de l’Economie a déployé sur le terrain des inspecteurs pour vérifier les prix pratiqués par les commerçants sur les différents les marchés et ce, en rapport avec les prix d’achat et la loi fixant la marge bénéficiaire en RDC. Le ministre d’Etat a, à cette occasion, invité les opérateurs économiques à apporter toute leur collaboration aux inspecteurs déployés sur le terrain.

Le déploiement des inspecteurs économiques consiste à ramener les prix au taux de change du Franc congolais après son appréciation depuis le 28 juillet dernier, passant de 1.720 FC à 1.550 FC, pour un dollar américain sur le marché de change. ACP/Fng/JGD