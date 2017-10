Ministère du Plan : le gouvernement et les partenaires au développement  relancent le dialogue

Kinshasa, 13 Oct. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, a échangé vendredi avec une délégation du comité exécutif des bailleurs de fonds, conduite par l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), en RDC, Bart Ouvry.

L’entretien entre les deux personnalités a tourné autour de la relance du dialogue entre le gouvernement congolais et les partenaires techniques et financiers internationaux. M. Bart a pour sa part émis le vœu de voir les points de vue des représentants des différentes provinces de la RDC figurer en bonne place dans le Plan national stratégique de développement, dans le but d’amorcer un développement intégral et durable de la RDC. Le comité exécutif des bailleurs des fonds est élargi à la Banque africaine de développement (BAD) et à la Banque mondiale (BM), a indiqué l’ambassadeur de l’UE en RDC. ACP/Fng/Ymw/Mat/JGD