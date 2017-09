Kinshasa, 29 sept 2017 (ACP).- Le Centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation permanente (CIDEP) a repris les activités de son programme dénommé « Jeudi scientifique », a annoncé, jeudi, le secrétaire général a.i de cette structure, Cyrille Matempu Kwango, à l’ouverture de cette journée.

Il a rappelé aux participants la mission confiée au CIDEP par le gouvernement, celle de servir de charnière entre l’université et la société, par l’organisation des séminaires de formation ainsi que des sessions de recyclage et de renforcement des capacités des agents de l’administration publique et des entreprises tant publiques que privées.

Pour sa part, M. Mitundukidi Lumfululu, assistant au CIDEP, qui a abordé le thème du jour: « Les prisons congolaises à l’épreuve de fait et de l’Etat de droit », a basé sa réflexion sur la question de la gestion des prisons, en mettant un accent particulier sur les conditions de détention dans les centres pénitenciers de la RDC.

Il a recommandé de construire de nouvelles maisons d’arrêt, de veiller à la sécurité et au contrôle des prisonniers, de promouvoir une justice juste et d’améliorer les conditions de détention. Les activités de « Jeudi scientifique » sont étroitement liées à la formation des formateurs dans divers domaines, rappelle-t-on. ACP/Fng/Ywm/Mat/May