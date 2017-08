Ministère du tourisme : le nouveau secrétaire général  engagé à assurer la promotion du secteur

Kinshasa, 25 août 2017 (ACP).- Le nouveau secrétaire général du ministère du tourisme, Kapaya Ali Baroini, s’est engagé à tout mettre en œuvre pour assurer la promotion du tourisme congolais.

M.Kapaya qui a pris cet engagement vendredi lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Damien Nganabo, en présence du représentant du ministre du tourisme et des agents de ce secteur, a aussi promis de poursuivre et d’apporter des améliorations dans l’œuvre laisser par son prédécesseur, tout en invitant ses collaborateurs à travailler en synergie de manière assidue pour répondre aux attentes du gouvernement.

De son côté M. Nganabo a promis au secrétaire général entrant sa disponibilité à collaborer et à rester à l’écoute du nouveau responsable, pour le bien du tourisme. ACP/Ywm/Mat/Wet