 Le ministre des Affaires étrangères de retour à Kinshasa après un séjour de travail   à Téhéran

Kinshasa, 08 août 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, Léonard She Okitundu, a regagné dimanche en provenance de Téhéran, en Iran, où il a représenté le Président Joseph Kabila à l’investiture de son homologue iranien, Hassan Rohani, réélu pour un nouveau mandat de 4 ans.

Durant son séjour à Téhéran, le chef de la diplomatie congolaise a été reçu par le Président iranien, avant de rencontrer son homologue iranien, Mohamed Jawad Zarif avec qui il a discuté du renforcement des relations diplomatiques et économiques entre Téhéran et Kinshasa, notamment dans les secteurs industriel, agricole et énergétique.

Téhéran qui a, à cette occasion, réitéré son soutien à la RDC en condamnant les sanctions unilatérales prises par quelques pays occidentaux contre certains dirigeants congolais, a promis de s’impliquer par ailleurs dans le domaine de la santé en RDC à travers le Croissant Rouge qui a réhabilité l’hôpital pédiatrique de Kalembe Lembe à Kinshasa. Il va ouvrir dans ce cadre construire une polyclinique moderne dans la capitale congolaise.

She Okitundu, a aussi a échangé avec les dirigeants du géant iranien de l’énergie, top 5 mondial, spécialisé dans les solutions électriques avec la construction des centrales électriques mobiles, allant jusqu’à produire 24 mégawatts d’énergie électrique (une quantité à même de couvrir les besoins des communes de Ndjili, Masina, Kimbanseke, N’sele et Maluku dans l’Est de Kinshasa).

Il a aussi exprimé à son homologue iranien le soutien de la RDC sur sa position relative à son indépendance et à sa souveraineté dans le cadre de la révolution nucléaire.

Les deux diplomates ont, par ailleurs, exprimé la nécessité de relancer les foires économiques auxquelles participaient dans un passé récent les opérateurs économiques de deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères invité à Kinshasa

Mr. Okitundu a saisi cette opportunité pour inviter son homologue iranien en RDC. Ce dernier a accepté l’offre, promettant d’être à la tête d’une forte délégation d’hommes d’affaires pour concrétiser le réchauffement des relations bilatérales entre les deux pays.

C’est dans ce cadre que le chef de la diplomatie congolaise a rencontré aussi le président de la chambre de commerce iranien à qui il a présenté les opportunités économiques et d’investissements en RDC dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de l’industrie. ACP/Fng/Mat/May