Le ministre Bamboka pour la gestion rationnelle des centres et instituts de recherche en RDC

Kinshasa, 03 avril 2017 (ACP).- Le ministre de la Recherche scientifique et technologique, Pierre-Castro Bamboka, a exhorté lundi, dans son cabinet de travail à Kinshasa, les responsables des centres et instituts de recherche à s’impliquer pour une gestion rationnelle de ces établissements.

Réagissant sur leur fonctionnement et gestion dans l’ensemble des provinces par rapport aux états de lieu et à un audit diligenté dans quelques centres, le ministre Bamboka a relevé certains faits qui gangrènent ce secteur, notamment le manque de financement et des frais d’interventions scientifiques , l’opacité dans la gestion des subventions leur allouées par l’Etat et le manque de collaboration dans l’exploitation des résultats de recherche.

Il a également déploré le non fonctionnement des deux organes importants de contrôle dans la recherche scientifique à savoir : le Conseil national scientifique et le Comité national de suivi de gestion nucléaire, dû à un manque de contribution de différents centres et instituts de recherche, invitant les membres du comité de gestion à contribuer pour le fonctionnement de ces deux structures.

Il a aussi réaffirmé son engagement à poursuivre son plaidoyer auprès du gouvernement pour soutenir ce secteur disposant d’énormes potentialités qui, une fois exploitées, sont capables de soutenir la vision de la révolution de la modernité et de l’émergence du Congo prônée par le Chef de l’Etat Joseph Kabila.

Le ministre Bamboka a recommandé à ses interlocuteurs de mettre les intelligences ensemble pour développer la recherche scientifique et technologique en RDC. La problématique de publication des résultats des recherches initiées en RDC dans les revues internationales a été aussi évoquée au cours de cette séance de travail.

Appel au respect des valeurs citoyennes

Auparavant, le ministre Bamboka , avait appelé la communauté de Kiri (Mai-Ndombe), sa base électorale, résidant à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, au respect des valeurs citoyennes et républicaines et surtout à ne pas saper les efforts déployés jusqu’ici pour aboutir, dans les jours qui viennent, à l’organisation des élections apaisées et crédibles.

Il a sensibilisé sa base à ne pas céder aux rumeurs, à rester attachée avec fidélité aux idéaux du Chef de l’Etat Joseph Kabila et à lui apporter un soutien total. ACP/Kayu/Wet