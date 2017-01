Le ministre chinois des Affaires étrangères en visite officielle à Brazzaville

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).– Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, séjourne depuis mardi à Brazzaville pour une visite officielle de 24 heures en République du Congo où il sera reçu par le Président Denis Sassou N’Guesso avec qui il évoquera des sujets liés à la coopération bilatérale, ont indiqué de sources diplomatiques cité par l’agence Chine nouvelle (Xinhua).

Ces quinze dernières années, cette coopération a été portée par un partenariat stratégique dont le Congo et la Chine tirent des avantages réciproques dans divers domaines. Il n’y a qu’à se référer, côté Congo, au développement d’infrastructures routières, hydroélectriques ou aéroportuaires.

La coopération sino-congolaise s’est renforcée davantage avec les visites du Président chinois Xi Jinping et de Denis Sassou N’Guesso dans les deux pays respectifs, notamment en mars 2013 pour le Président chinois à Brazzaville et en juin 2014 et juillet 2016 pour celui du Congo en Chine.

Elle a permis de voir les deux pays conclure de nouveaux accords de coopération dans divers domaines tels que la construction d’infrastructures de base, la protection environnementale, la santé, l’éducation, le sport et la culture. ACP/Mat/May