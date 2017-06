Le ministre du Commerce extérieur à Lubumbashi en mission de lutte contre fraude

Lubumbashi, 29 Juin 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat et ministre du Commerce extérieur, Jean Lucien Busa, est arrivée mercredi à Lubumbashi pour une mission en Zambie où il va signer les accords bilatéraux avec ce pays sur le plan d’importation et d’exportation des marchandises et en vue de résoudre les problèmes liés au commerce international.

Cette mission porte également sur le renforcement de relations de coopération entre les deux pays en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Il va échanger avec sa collègue zambienne pour la mise en œuvre de protocole d’accord ainsi que de contrôler les exportations des produits congolais à Kasumbalesa.

Le ministre d’Etat a promis également de renforcement de contrôle des mouvements de marchandises à l’importation et à l’exportation au poste frontalier de Kasumbalesa pour lutter contre la fraude et canaliser les recettes pour le compte du trésor public.

Il a était accueilli à l’aéroport de Luano par le ministre provincial des Mines du Haut Katanga, M. Willy Kitobo. ACP/Kayu/BSG/JGD