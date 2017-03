Le ministre congolais  de la Coopération au développement qualifie de bénéfique l’accord de coopération  avec la Suisse

Kinshasa, 24 mars 2017(ACP)-Le ministre congolais de la Coopération au Développement Clément Kanku a qualifié de bénéfique pour la RDC l’accord de coopération qu’il a signé au nom de son pays, la RDC, avec la République de Suisse. Le ministre a fait cette déclaration jeudi à l’aéroport international de N’djili dès son retour de Genève, en Suisse via Paris.

Cet accord permettra à la Suisse de développer des projets de manière plus sécurisée, a dit le ministre, indiquant que le projet de cet accord a été initié depuis 2015 et le gouvernement du Premier ministre Samy Badibanga a jugé utile de dépêcher un membre du gouvernement pour sa finalisation. L’objectif de

l’accord est de mobiliser des ressources auprès de partenaires disposés à accompagner le développement du pays, a-t-il fait remarquer.

L’accord de coopération contient de grandes lignes comprenant notamment les projets de développement et les volets humanitaire et économique. La RDC voudrait ainsi élargir le champ de la coopération avec des partenaires soucieux du bien-être des populations de la RDC, a laissé entendre le ministre saluant l’importance de ce nouveau cadre juridique balisant la voie d’une coopération sécurisée entre la RDC et la Suisse. Cette dernière développe plusieurs actions humanitaires en RDC principalement dans le Kivu, a précisé le ministre. ACP/Kayu/JGD/FMB