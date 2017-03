Le ministre de la Culture promet de prendre en compte les desiderata de son secteur

Kinshasa, 05 Mars 2017 (ACP).- Le ministre de la Culture et des arts, Sylvain Maurice Masheke a promis samedi de prendre en compte les résolutions émises par les cadres et agents du secrétariat général de son ministère en vue de maximiser les recettes de ce portefeuille de l’Etat.

Sylvain Maurice Masheke qui s’exprimait à la clôture du séminaire-atelier sur « le renforcement des capacités des cadres et agents en technique de mobilisation des recettes et en gestion des données statistiques », s’est aussi déclaré « satisfait » de la contribution active des 46 cadres et agents qui ont participé à ce forum en la salle polyvalente du Centre de rééducation des handicapés physiques, dans la commune de la Gombe.

De son côté, le secrétaire général à la Culture et aux arts, Pierre Lutumba a salué l’implication du gouvernement de la République et du comité d’organisation pour la réussite de ces travaux, tout en souhaitant que d’autres séminaires-ateliers semblables soient organisés également en provinces pour renforcer les capacités des divisions provinciales de la Culture et des arts.

Pour lui, ce séminaire-atelier les enseignements acquis permettront à coup sûr de redorer l’image de ce ministère en matière de maximisation des recettes du secteur culturel.

Pour sa part, le directeur chef de services généraux et coordonnateur chargé de la formation, Chrispin Yoka, a relevé le sens de discipline, le degré de compréhension, les interventions pertinentes des participants lors des échanges et débats.

Il a dit avoir perçu à travers chacun d’eux la volonté d’améliorer la gestion qui illustre une réelle prise de conscience des cadres et agents de donner à ce ministère les moyens de sa politique, si les contraintes à la mobilisation des recettes soulevées au cours du séminaire trouvaient une solution. ACP/Zng/May