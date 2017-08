Lubumbashi, 29 Août 2017 (ACP).- M. Joseph Kapika, ministre d’Etat et ministre de l’Economie Nationale, a condamné lundi à Lubumbashi la reprise du phénomène « bilanga »( fraude) au poste frontalier de Kasumbalesa et la disparité du taux de change dans les différents magasins et banques à Lubumbashi, une situation qui nécessite une intervention du gouvernement pour protéger le pouvoir d’achat de la population.

Il a également déploré le non-respect des instructions du Chef de l’Etat Joseph Kabila, limitant à 4 le nombre des services autorisés à travailler au poste frontalier de Kasumbalesa.

A cette occasion, il a informé le gouverneur élu du Haut Katanga que le ministère de l’Economie dispose déjà d’un montant de 500 millions de dollars américains pour financer l’agriculture et le micro crédit au profit des opérateurs agricoles, afin de lutter contre la pauvreté et la famine. ACP/Ywm/Mat/Wet