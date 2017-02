Le ministre de l’Energie visite le micro-barrage électrique de Mbakana

Kinshasa, 16 Fév.2017 (ACP).- Le ministre de l’Energie et Ressources hydrauliques, Pierre Anatole Matusila a effectué mercredi une visite d’inspection des travaux de construction du micro-barrage électrique de Mbakana, dans la commune de Maluku, située à plus de 140 km du centre- ville, a appris l’ACP jeudi du ministère de l’Energie et Ressources hydrauliques.

Selon cette source, cette visite a pour objectif, de palper du doigt l’évolution des travaux du micro- barrage électrique de Mbakana dont la capacité installée prévue est de 50 KW avec la possibilité d’aller au-delà de 100 KW.

Ce projet pilote dans la ville de Kinshasa est financé par le groupe Royal Forest qui s’occupe également de la construction sous la direction de l’Agence nationale de l’énergie « ANSER », une entité de ce ministère en charge de l’électrification rurale.

Le coût des travaux de construction du micro-barrage de Mbakana évalué à 300.000 USD et s’étalent sur une période de 6 mois.

Ce barrage vise, en outre, la production de l’énergie électrique pour éclairer certains points importants du village notamment les écoles et les hôpitaux mais également à faciliter la desserte en eau potable en faveur de la population de Mbakana Le gouvernement, souligne la source, va intervenir dans le transport et la distribution de l’eau potable. ACP/Kayu/May