Le ministre de l’Environnment pour le respect du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière

Kinshasa, 07 Juillet 2017 (ACP). – Le ministre de l’Environnment et du Développement durable, Amy Ambatore Nyongololo, a rassuré, au cours d’un point de presse, vendredi à Kinshasa, qu’il veillera au respect du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière, comme en témoigne son arrêté annulant cinq contrats de concessions forestières, attribuées en violation des dispositions légales en vigueur en RDC, notamment du moratoire de 2005.

Cet acte, a-t- il dit, traduit la volonté politique du chef de l’Etat de protéger les forêts d’améliorer la gouvernance forestière.

« C’est un chantier que nous ne menerons pas seuls mais avec la participation de toutes les parties prenantes », a- t- il déclaré, avant de reconnaitre que son ministère est confronté à moult écueils d’ordre logistique pour accéder aux sites plus éloignés.

« Pour ce faire, nous comptons sur l’appui des partenaires techniques et financiers en vue de disposer des moyens indiqpansables pour assurer la mise en œuvre effective de la vision du Gouvernement et de gérer durablement les ressources forestières pour le bien être des congolais et de l’humanité toute entière », a- t-il fait savoir.

Par ailleurs, il a salué les contributions des patenaires notamment la Banque Mondiale, le PNUD et la FAO, l’Agence française au développment (AFD), la Coopération allemande (GIZ) et l’Initiative des forêts de l’Afrique centrale (CAFI) grâce à laquelle la RDC bénéficie actuellement du financement au travers du Fonds REDD (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts).ACP/Fng/Mat/May/Kji