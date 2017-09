 Le ministre de l’EPSP à Los Angeles pour finaliser un partenariat sur les NTIC

Kinshasa, 24 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre de l’EPSP(Enseignement primaire, secondaire et professionnel), Gaston Musemena Bangala, a quitté Kinshasa samedi à destination de Los Angeles, aux USA, pour finaliser un partenariat avec la firme américaine GINIIS, indique un document officiel remis dimanche à l’ACP.

La finalisation de ce partenariat portant sur les NTIC(Nouvelles technologies de l’information et de la communication) permettra de former, d’éduquer et d’initier les élèves de l’école primaire, technique et professionnelle aux NTIC, précise le document.

Le ministre mettra à profit son séjour américain pour mobiliser les opérateurs éducationnels ainsi que d’autres partenaires pour des investissements dans ce domaine en RDC. ACP/Ywm/Mat/Kgd