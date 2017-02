Le ministre de l’ESU pour la formation de qualité  des ingénieurs et artistes

Kinshasa, 21 fév. 2017(ACP).- Le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Steve Mbikayi, a affirmé mardi, son implication dans la formation des ingénieurs et des artistes de qualité, lors de la visite effectuée dans cinq Instituts supérieurs à caractère technique de Kinshasa.

Le ministre de l’ESU a successivement palpé du doigt les réalités de la formation de ces étudiants à l’Institut supérieur d’architecture et d’urbanisme (ISAU), à l’Académie des Beaux–arts (ABA), à l’Institut supérieur des arts et métiers (ISAM), à l’Institut supérieur pédagogique et technique (ISPT) et à l’Institut supérieur d’informatique, de programmation et d’analyse (ISIPA).

Les salles informatiques, les ateliers d’exposition des œuvres d’arts, les auditoires et les bibliothèques de ces établissements ont été visités par le ministre Mbikayi pour se rendre compte des conditions de formation des étudiants.

Il a salué l’effort de construction des infrastructures et a invité les différents comités de gestion à déployer beaucoup d’efforts pour une formation de qualité des ingénieurs, des architectes, des urbanistes et d’autres filières dans ces établissements de l’ESU.

Steve Mbikayi a promis des solutions aux problèmes soulevés dans ces établissements.

Appel à l’élaboration des projets bancables à l’ESU

Par ailleurs, Steve Mbikayi a invité mardi, les établissements visités de à élaborer les projets bancables pour chercher les partenaires devant les appuyer.

« nous devons faire un effort pour doter nos institutions d’enseignement supérieur et universitaire des laboratoires, des équipements, des infrastructures et des bibliothèques modernes pour répondre à un enseignement correspondant aux standards internationaux », dit Steve Mbikayi encourageant ceux qui font un effort dans ce sens.

Il a, en outre, appelé les gestionnaires des établissements de l’ESU au respect des instructions académiques et des textes réglementaires régissant ce secteur, rappelant la nécessité d’une évaluation des notes circulaires qu’il avait transmises relatives à l’organisation des élections des représentants des étudiants et de la vente des syllabus.

Le ministre de l’ESU a entamé ces visites d’inspection depuis la semaine dernière à l’Université de Kinshasa, à l’Institut supérieur des techniques médicales, à l’Institut supérieur des techniques appliquées et à l’Institut supérieur de statistique. ACP/Kayu/May