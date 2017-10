Le ministre de l’ESU satisfait après sa visite d’inspection à Bukavu

Bukavu, 23 Oct. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Enseignement Supérieur et universitaire (ESU), Steve Mbikayi, s’est dit satisfait le weekend au cours d’une conférence de presse, après sa visite de 72 heures dans la ville de Bukavu.

Lors de son séjour au chef-lieu du Sud-Kivu, le Ministre Steve Mbikayi a procédé au lancement de la rentrée académique 2017-2018 à Bukavu et a l’inspection des universités et instituts supérieurs de la place en vue de se rendre compte de leur viabilité.

Steve Mbikayi a promis de faire le rapport au niveau du gouvernement central sur des établissements d’enseignement supérieur et universitaire de Bukavu non viables. Il a déclaré que l’ordre sera donné aux gouverneurs et à la police des provinces de veiller à l’application des mesures qui seront prises.

Quant aux étudiants en conflit avec le comité de gestion à l’ISP/Bukavu, le ministre a indiqué que tout étudiant qui viole les instructions académiques est passible des sanctions tout indiquant qu’il n’est pas pour un règlement des comptes. Avant d’arriver à Bukavu, le ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire a effectué une mission similaire à Goma dans la province du Nord-Kivu. ACP/YWM/Kayu/JGD/KJI/CFM