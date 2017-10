Le ministre de l’ESU satisfait de la matinée scientifique des anciens de la faculté de droit

Kinshasa, 01er Oct. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikayi a, dans un message, exprimé sa satisfaction pour la tenue et la réussite de la matinée scientifique organisée, samedi à Kinshasa, par les anciens étudiants de la faculté de droit de l’Université de Kinshasa (UNIKIN). «Je suis fier d’apprendre qu’il existe des compatriotes qui valorisent le temps passé à l’université à travers les efforts qu’ils fournissent pour le capitaliser, en constituant une structure de réflexion susceptible de participer au débat sur le devenir de l’Etat congolais», dit-il.

Il a profité de cette occasion pour féliciter les membres de la « Famille droit 2007’ » (FAD), une ASBL est inscrite dans la loi cadre n°14/004 du 11 février 2014 qui, dans ses articles 20, 21, 23 et 24, prône le partenariat éducatif et définit les missions dévolues aux différents partenaires notamment, la participation au développement de la recherche scientifique. «Les activités et la thématique organisées en marge de cette journée souligne, le ministre dans son message, attestent que le développement de la société constitue une préoccupation majeure de la FAD 2007».

Il a suggéré que de telles initiatives soient développées dans d’autres structures regroupant les anciens des universités de la RDC et que ces associations apportent leur contribution au rayonnement des établissements d’enseignement supérieur et universitaire. ACP/YWM/Kayu/JGD