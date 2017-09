Le ministre   de l’Industrie convoque les états généraux de son secteur

Kinshasa, 15 sept 2017 (ACP)- Le ministre de l’Industrie, Marcel Ilunga leu, a annoncé vendredi à Kinshasa la convocation prochaine des états généraux de l’Industrialisation en RDC, lors de son intervention à la 3ème édition du Forum économique Sultani-Makutano, sur le thème central « œuvrer pour l’industrialisation de la RDC ».

M. Ilunga Leu a indiqué que cette convocation des états généraux vise à circonscrire ce qui a été fait et ce qui doit être fait pour relancer l’Industrie congolaise, en vue d’atteindre le statut du pays émergent à l’horizon 2030.

Il a fait savoir que la 3ème Edition est un cadre propice pour analyser des possibilités pour promouvoir l’industrie de transformation avec le concours des acteurs locaux et renouer avec un dialogue constructif entre le pouvoir public et le secteur privé. Le ministre Ilunga Leu a salué l’apport de réseau Makutano, aux efforts du gouvernement de la République dans sa quête permanente des conditions favorables aux investissements au pays, avant de faire le tour d’horizon sur tous les facteurs liés à l’industrialisation de la RDC.

Solutions aux goulots d’étranglement de l’industrie

Pour répondre aux préoccupations qui plombent l’Industrialisation en RDC, comme partout ailleurs, notamment les infrastructures, l’énergie électrique et l’accès au financement, le ministre a fait savoir que le Chef de l’Etat a proposé des enjeux et objectifs attachés à la stratégie d’accélération du processus de reconstitution du tissus industriel national. Ce processus consiste à mettre au point une batterie des mesures attractives et incitatives en faveurs des investissements tant nationaux qu’étrangers qui veulent contribuer à l’Industrialisation de la RDC.

Ce processus se rapporte à la fixation du régime des zones économiques spéciales en RDC dont le paquet des avantages fiscaux et douaniers en cours d’élaboration par les acteurs de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la COPEMECO et la FENAPEC. Il s’agit également de la loi sur le sauvetage des unités industrielles en difficulté, le code minier, le Décret sur les partenariats dans le cadre des chaînes de valeur, le code des investissements, la révision de la fiscalité, les arrêtés interministériels pour la protection de l’industrie, des contrats programme signés avec les opérateurs économiques locaux pour les rendre compétitifs et la loi sur la libéralisation du secteur de l’électricité et des assurances.

Toutes ces mesures, a dit le ministre, visent à améliorer le cadre juridique et institutionnel susceptible d’attirer et de préserver les investissements privés nationaux et étrangers en vue de promouvoir le développement du pays.

Elles visent aussi à simplifier les procédures administratives, à offrir un environnement des affaires incitatif, transparent et cohérent et à préciser le régime applicable aux entreprises pouvant exercer leurs activités dans les zones économiques spéciales.

Outre ces mesures, le gouvernement a levé l’option sur les autres mécanismes d’accompagnement des investisseurs locaux, notamment le développement industriel de l’infrastructure d’appui (eau et électricité), l’environnement juridique, réglementaire, institutionnel entrepreneurial favorable, l’accès aux ressources financières, le système de normalisation, d’assurance-qualité et de gestion de la qualité, la politique en faveur de la science, la technologie et l’innovation et la promotion de l’utilisation des ressources de la diaspora.

La rencontre de Sultani Makutano se veut une occasion d'échanges entre les acteurs économiques dont l'objectif de trouver de nouvelles pistes pour savoir comment reconstruire le pays comme il était par le passé. Cette rencontre, une initiative privée de Nicole Nsulu, a connu la participation de toutes les entreprises majeures de la RDC.