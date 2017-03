Le ministre de l’Industrie réaffirme la détermination du gouvernement à protéger l’industrie locale en RDC

Kinshasa, 03 mars 2017 (ACP).- Le ministre de l’Industrie, Marcel Ilunga Leu, a réaffirmé vendredi la détermination du gouvernement à protéger l’industrie locale en RDC dans une déclaration à la presse après sa participation à la réunion du comité du programme de pilotage de la mise à niveau des entreprises locales.

Marcel Ilunga Leu a déclaré que le gouvernement s’est engagé à lutter contre la fraude fiscale et douanière, des antivaleurs qui ont pour tendance la disparition à petit feu des entreprises locales.

« Un décret est en voie d’être signé à cet effet », a-t-il indiqué. Par ailleurs, le ministre a rappelé au comité la mesure portant interdiction de la circulation des emballages non biodégradables, soulignant que cette vision devrait être prise en compte dans la sélection des Industries devant prendre part à ce programme.

Ce programme a dit le ministre, consiste à la promotion des entreprises locales afin de les rendre compétitives sur le marché de la concurrence. Cette première réunion financée par l’organisation des Nations Unis pour le développement Industriel (ONUDI) était plus basée sur l’adoption du mode opératoire.

Dans cette phase pilote, les secteurs de l’agro- Industrie et du service lié à l’industrie ou les filières comme l’emballage et édition seront les plus exploités.

Le ministre Ilunga avait auparavant relevé quelques aspects qui rendent les entreprises locales peu concurrentes sur le marché, notamment la fraude fiscale et douanière.

M.Jean Yves Sinzogan, expert à l’ONUDI, a indiqué que ce programme concerne sept pays Africains, notamment la République démocratique du Congo, le Gabon, la République centre africaine, le Cameroun.

Il est financé par l’union européenne(EU), avec comme but d’aller vers les entreprises et leur offrir des bases et de mettre en place un programme de mise à niveau afin de les rendre plus compétitives et acquérir des parts de marché. Ce programme de mise à niveau consiste en l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles, a-t-il noté. Il vise à rendre les entreprises compétitives sur le plan national et régional.

Le programme rentre dans le cadre de l’accord partenariat public–privé pour préparer ces entreprises à se rendre capable de faire face à la concurrence déloyale aux plans national et international. ACP/Fng/May