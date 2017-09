Le ministre de la Recherche scientifique de retour à Kinshasa

Kinshasa, 29 sept 2017 (ACP).- Le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Heva Muakasa, a regagné Kinshasa jeudi soir, en provenance de Vienne (Autriche) où il a représenté la RDC à la 61ème session ordinaire de la conférence générale de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA).

Selon le ministre Muakasa, la présence de la RDC à cette conférence est une garantie affirmant l’engagement du pays à œuvrer pour l’émergence d’un nucléaire pacifique et résolument tourné vers le développement pour faire de la planète, une zone réellement exempte d’armes nucléaires. Cette participation de la RDC témoigne le choix du pays pour la mise à profit des bienfaits de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire à son développement socio-économique au bénéfice de sa population.

En effet, avec la création du Comité national de sécurité nucléaire (CNSN) et le Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme (CNCLT), le gouvernement de la RDC exprime sa volonté ainsi que son engagement à lutter contre le trafic illicite des matières radioactives et la menace du terrorisme nucléaire, a-t-il ajouté.

Le ministre Muakasa a noté que la RDC, concernant la sécurité nucléaire, se réjouit d’énormes moyens tant humains que technologiques qui ont été mis en place pour combattre le trafic illicite ou la contrebande nucléaire au niveau tant régional qu’international. Elle se réjouit également du protocole d’accord de collaboration qui a été signé avec la Commission européenne pour tenter d’apporter une réponse globale aux questions de sécurité nucléaire.

A travers cette mission, l’Etat congolais vise le renforcement du régime de sécurité nucléaire et de ses installations nucléaires et radiologiques. Il a lancé un appel à l’Agence pour une approche multilatérale dans la résolution des intérêts communs pour un monde dépourvu d’armes nucléaires et résolument tourné vers les objectifs millénaires de développement durable, a-t-il souligné.

Mise en place prochain d’un premier Centre national d’Oncologie

Le ministre Muakasa a, par ailleurs, indiqué qu’avec l’aide de l’AIEA en vue de l’acquisition d’une nouvelle unité de « Gamma camera » pour renforcer les activités de la médecine nucléaire, la RDC s’engage à mettre en place un premier Centre national d’oncologie, spécialement dédié à la prévention et au traitement des maladies cancéreuses.

La RDC soutient l’organisation par l’Agence du Forum scientifique 2017 sur les techniques nucléaires en santé humaine par la prévention des maladies grâce à une meilleure nutrition, a-t-il poursuivi.

Il a fait savoir que les défis à relever est d’assurer l’utilisation sûre de la médecine nucléaire pour la détection précoce des maladies, le diagnostic et le traitement, ainsi que l’utilisation de la radiothérapie pour traiter le cancer, tout en soulignant l’importance d’une approche multidisciplinaire pour une gestion optimale des patients.

Elaboration d’une stratégie technique pour la gestion des héritages nucléaires

Le ministre a, en outre, souligné que la RDC a entrepris de se doter d’un plan de déclassement de ses installations nucléaires en vue d’élaborer une stratégie technique pour la gestion des héritages nucléaires sur le site abritant les réacteurs de recherche du pays.

Cette stratégie devra répondre aux exigences de conformité aux normes et pratiques internationales, à celle de la protection de l’environnement ainsi qu’à toutes autres exigences qui assureront la sureté des installations nucléaires nationales. Ceci représentera le point culminant d’une initiative majeure entreprise par le Centre régional d’études nucléaires de Kinshasa, a-t-il conclu. ACP/Fng/Mat/May