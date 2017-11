Le ministre de la Santé dénonce la vente des médicaments anti-malariens contrefaits sur le marché

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).– Le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga a dénoncé la présence sur le marché des médicaments anti-malariens contrefaits vendus dans des pharmacies et autres secteurs de la place, dans un communiqué parvenu vendredi à l’ACP.

Il s’agit du Combiart 20/120mg, comprimé vendu actuellement sur le marché dont les numéros des lots sont repris en annexe, le Fansidar 25/500mg numéros de lot 29722 et le Coartem 20/120mg numéros des lots F2153 et 2153 qui constituent un danger pour la santé de la population congolaise. Le ministre souligne dans le même communiqué que ces médicaments ont été importés frauduleusement en R.D.C et les analyses des laboratoires ont révélé l’absence totale des principes actifs.

Le ministre de la Santé Oly Ilunga demande à la population de ne jamais utiliser les produits cités ci-haut et invite la population à dénoncer toute vente de ces produits à l’inspection générale à la Santé. ACP/Fng/Mat/Wet