Le ministre de la Santé lance la réunion du comité national de pilotage du secteur de la santé

Kinshasa, 20 juillet 2017 (ACP).- Le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, a présidé jeudi la relance de la réunion du Comité national de pilotage du secteur de la santé (CNP-SS) 2017 qui se tient du 20 au 21 juillet 2017 au centre Caritas de Kinshasa.

Cette réunion a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020 (PNDS 2016-2020) dans la vision de la Couverture sanitaire universelle (CSU). Elle vise également à évaluer la mise en œuvre des recommandations de la réunion du CNP-SS de septembre 2016, à adopter les décisions et recommandations issues de la Revue sectorielle 2016 et la Stratégie de financement de la santé dans la vision de la CSU, à valider la feuille de route de mise en œuvre de la réforme du niveau central ainsi qu’à partager les informations sur les dossiers stratégiques du secteur.

Les travaux de ce CPN-SS seront consacrés, en plus des exposés sur différentes thématiques, à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale. En marge de cette assemblée générale, le ministre de la Santé présidera le panel avec les ministres provinciaux ayant en charge la santé pour échanger sur les préoccupations du secteur de la santé. Après le panel avec les ministres provinciaux, le ministre de la Santé se réunira avec les bailleurs dans le cadre du comité de coordination stratégique pour scruter l’horizon autour des préoccupations identifiées par le ministère de la Santé et par le Groupe inter bailleurs santé (GIBS).

La dernière session de l’Assemblée générale du CPN-SS portera sur l’adoption des résolutions et recommandations.

La réunion du CPN-SS comprend les membres du cabinet du ministre de la Santé, le secrétaire général, les directeurs centraux et ceux des programmes spécialisés ainsi que les coordonnateurs de projets du secteur de la santé, les ministres provinciaux en charge de la santé, les médecins inspecteurs provinciaux et les chefs des divisions provinciaux de la santé, les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé ainsi que les représentants de la Société civile et des ministres connexes.

En marge de la Revue annuelle sectorielle 2016, il est prévu la convocation de la Réunion du comité national de pilotage de secteur de la santé pour valider les documents stratégiques par l'ensemble des parties prenantes. Ces documents serviront à orienter les actions à mener en vue d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des soins. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont produit ces documents pour faire face aux défis liés à la mise en œuvre du PNDS 2016-2017.