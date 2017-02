Le ministre d’Etat à l’Economie nationale à l’installation d’un guichet unique d’exportation des produits miniers à Lubumbashi

Kinshasa, 01er Fév. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie nationale, Modeste Bahati Lukwebo a quitté Kinshasa mercredi à destination de Lubumbashi, pour l’installation d’un guichet unique d’exportation des produits miniers.

Le but de cette opération est de canaliser plus des recettes vers le Trésor public dans ce secteur aussi vital de l’économie et la vie nationales. La dispersion des ressources du secteur minier a un impact négatif dans le fonctionnement de la République, a indiqué une source, mettant un accent particulier sur la nécessité d’une transparence dans ce domaine. ACP/Fng/Zng/JGD