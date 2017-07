Le ministre d’Etat au Budget à Nairobi pour une conférence sur les ressources naturelles

Kinshasa, 04 juillet 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat, ministre du Budget, Pierre KangudiaMbayi, a quitté Kinshasa mardi pour Nairobi, au Kenya, pour prendre part à la conférence sur l’initiative régionale organisée par la CIRGL (Conférence internationale dans la région des Grands lacs) portant sur les ressources naturelles.

Le but de cette conférence est d’endiguer l’exploitation et le commerce illégaux de ressources naturelles dans la région. La RDC est confrontée à ces deux fléaux qui appellent à une mobilisation nationale et régionale, a indiqué par ailleurs une source qui a fait allusion au dernier déplacement du ministre de l’Economie dans la province cuprifère du haut-Katanga où il a annoncé une série de mesures de lutte contre la fraude.

M. Kangudia est allé représenter le Premier ministre Bruno Tshibala à cette conférence.