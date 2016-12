Le ministre d’Etat au Budget déterminé à assainir l’Administration publique

Kinshasa, 24 Déc. 2016 (ACP).- Le ministre d’Etat au Budget, Pierre Kangudia Mbayi s’est dit déterminé à poursuivre le projet amorcé par son prédécesseur, celui d’assainir l’Administration publique en vue d’améliorer les conditions de vie des agents et fonctionnaires de l’Etat.

M.Pierre Kangudia s’exprimait ainsi vendredi, lors de la cérémonie de remise et reprise avec le ministre sortant au Budget, Michel Bongongo Ikoli. « Il est possible d’assainir l’administration publique si on a la volonté et la rigueur dans le travail.

Pour ce faire, je demande à tous les agents de ce secteur de m’accompagner afin de donner une bonne image de ce grand ministère de la République », a soutenu Pierre Kangudia.

Il s’est dit ouvert aux conseils et recommandations susceptibles d’apporter une pierre à la réussite de l’action du gouvernement Badibanga, avant de remercier le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange et le Premier ministre Samy Badibanga, pour le choix porté sur sa personne en vue de présider aux destinées du ministère du Budget.

De son coté, Michel Bongongo a promis d’apporter sa contribution au bon fonctionnement de ce secteur chaque fois qu’il sera consulté, avant de féliciter son remplaçant.Par ailleurs, dans un climat de sérénité, Mme Ernestine Nyoka, vice ministre sortante au Budget, a cédé son fauteuil à M. Willy Ngoposs.

Le ministre d’Etat au Budget Pierre Kangudia Mbayi est cadre du parti politique Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe, rappelle-t-on. ACP/ZNG/Kgd