Le ministre d’Etat Lambert Matuku réaffirme la détermination de la tutelle d’accompagner l’INSS

Kinshasa, 01 Déc. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat à l’Emploi, travail et prévoyance sociale, Lambert Matuku Memas, a réaffirmé, vendredi, l’engagement de son ministère à accompagner l’Institut national de sécurité sociale (INSS) pour la réussite de sa mission, à l’occasion de la présentation officielle du trophée ‘‘Certificat de mérite de l’Association Internationale de Sécurité Sociale’’ (AISS) remporté par le directeur général de cette entreprise d’Etat.

Le ministre d’Etat a indiqué qu’en cette période de basse conjoncture, si une personne physique ou morale réussit à remporter une récompense internationale, il y a lieu de l’encourager et de la soutenir, ajoutant que ce prix témoigne de l’honneur et de la reconnaissance à l’endroit de l’INSS, et à travers lui, au gouvernement et au Chef de l’Etat.

Le président du Conseil d’administration, Come Sekimonio de l’INSS a, pour sa part, soutenu qu’au-delà de la réjouissance pour l’obtention de ce prix, il se pose un problème de prise de conscience et surtout de responsabilité car l’INSS est à la veille de la mise en œuvre des réformes conformément à la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

La lauréate du prix, le directeur général de l’INSS, Mme Agnès Mwad Katang, a rappelé que l’INSS a été honoré de recevoir ce trophée de l’AISS pour la bonne pratique relative aux domaines prioritaires de la bonne gouvernance, de la qualité de services et du recouvrement des cotisations et de la conformité, à l’occasion du Forum régional de la sécurité sociale de l’AISS pour l’Afrique tenu à Addis-Abeba en Ethiopie, du 23 au 25 octobre 2017.

Les prix de bonnes pratiques sont décernés par l’AISS, lors des Forums régionaux de la sécurité sociale sur une base régionale, dans le cadre d’un cycle de trois ans.

Le prix BID présenté au ministre d’Etat

Par ailleurs, le vice-ministre de l’Emploi, travail et prévoyance sociale, Athys Kabongo, a présenté au ministre d’Etat le prix octroyé au directeur général de l’Institut national des préparations professionnelles (INPP), Maurice Tshikuya, par Business Initiative Direction (BID).

Ce prix, accompagné d’un certificat de qualité, est le fruit de la bonne gestion des affaires par ce mandataire, a déclaré le vice-ministre qui s’est réjoui que sous le mandat du ministre d’Etat Lambert Matuku, deux entreprises sous tutelle aient remporté une récompense internationale. Le ministre d’Etat a exhorté les mandataires à poursuivre sur la même lancée. ACP/Mat/Kgd