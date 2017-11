Le ministre d’Etat Matuku se félicite de la maturité des Congolais

Kinshasa, 30 Nov. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat è l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale Lambert Matuku s’est dit satisfait de la maturité des Congolais qui ont répondu positivement au lieu de travail, à l’issue de la tournée qu’il a effectuée jeudi dans les différents services sous tutelle et de l’administration dépendant de son ministère.

Le ministre a effectué une visite d’inspection au bâtiment abritant les secrétariats généraux au Travail et Emploi et à la Prévoyance sociale ainsi que dans différents Programmes à l’immeuble Kimpoko sur le Boulevard du 30 juin, les Directions générales de l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) et de l’Office National de l’Emploi (ONEM).Partout où il est passé, grande fut sa satisfaction de voir tous les cadres et agents à l’ouvrage s’occupant de leurs occupations quotidiennes.

A en croire le ministre, cette attitude positive prouve à suffisance que le Congolais a compris que le développement de son pays passe inexorablement par le travail, en faveur d’un élan pour le développement. Il a saisi l’opportunité pour exhorter ceux qu’il a rencontrés sur leurs lieux de travail à travailler pour accompagner la vision du Chef de l’Etat mise en œuvre par le Gouvernement Tshibala.

Le ministre a également été content des travaux en cours de la réhabilitation et de modernisation du nouvel immeuble devant abriter la Direction générale de l’Onem sur l’Avenue du Haut Commandement, dans la commune de la Gombe. ACP/Kayu/JGD