Le ministre des Finances interpelle les services opérant à la frontière de Kasumbalesa

Lubumbashi, 05 Fév. 2017 (ACP).- M. Henri Yav Mulang, ministre des Finances, accompagné de M. Ngoi Mukena et Jean Claude Kazembe Musonda, respectivement ministre des Hydrocarbures et gouverneur du Haut Katanga, a effectué samedi un déplacement à Kasumbalesa pour inspecter et évaluer les sévices et la situation générale de ce poste frontalier en rapport avec la mobilisation des recettes pour le compte du trésor public.

Au cours de cette visite, le ministre des Finances a présidé une série de réunions avec tous les responsables des services opérant à la frontière de Kasumbalesa qu’il a interpellés au respect de la loi, limitant à 4 les services autorisés au poste frontalier, de travailler pour l’intérêt général du pays, de lutter contre la fraude et le contrebande pour que l’État puisse maximiser les recettes qui lui permettra d’avoir les moyens de faire la politique de développement de la RDC.

Au cours de la réunion avec les membres de l’ordre opérationnel et les opérateurs économiques et les agences en douanes, le ministre des Finances a sensibilisé les uns et les autres au respect strict de la loi afin d’aider l’État congolais à accroître ces recettes, de mettre fin aux tracasseries sur toutes ses formes afin de permettre aux paisibles citoyens d’exercer leurs activités dans la quiétude.

Il a promis aux opérateurs économiques de leur faciliter la tache en vue de trouver des solutions aux différents problèmes administratifs dans les transactions commerciales à l’import et export, de résoudre leurs problèmes au niveau des gouvernements central et provincial du Haut Katanga.

Auparavant, il avait tenu une réunion avec les membres du conseil de sécurité élargi sur la situation sécuritaire de la commune rurale de Kasumbalesa pour évaluer et analyser l’état de la protection des personnes et de leurs biens à ce poste frontalier qui nécessité une attention particulière du gouvernement de la République afin d’accroitre les recettes du trésor public.

A la fin de cette réunion, le ministre des Finances a visité la piétonnière de Kasumbalesa, une innovation pour la province du Haut Katanga, par où passe plusieurs marchandises en provenance de la Zambie pour les petits commerçants et la population frontalière.

Il a également visité le scanner et le pont bascule installés par la DGDA au site Wisky età 10 Km de la douane de Kasumbalesa, l’entrepôt des marchandises saisis par la DGDA pour entrée frauduleuse sur le territoire de la RDC.

Sur le chemin de retour vers Lubumbashi, le ministre des Finances a visité le village agricole de Mwaiseni, sur la route Kasumbalesa où il a encouragé le gouverneur de la province du Haut Katanga pour cette initiative combien louable qui vise à lutter contre la crise alimentaire et la dépendance des autres pays en produits de première nécessité. Il a regagné Kinshasa dimanche. ACP/ZNG/Kgd