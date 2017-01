Le ministre honoraire des ITPR félicite le gouverneur du Haut Katanga pour le bâtiment en construction à Lubumbashi

Lubumbashi, 25 Janv. 2017 (ACP).- M. Fridolin Kasweshi Musoka, ministre honoraire des Infrastructures, travaux publics et reconstruction, a encouragé et félicité, mardi au gouvernorat de province, M. Jean Claude Kazembe Musonda, gouverneur du Haut Katanga, pour la construction du bâtiment qui abritera le gouvernement provincial et son mur de clôture.

Il a exprimé ses sentiments à l’issue de la visite qu’il a effectuée sur ce chantier, soulignant que ce bâtiment fera la fierté du Haut Katanga.

Auparavant, il avait échangé avec le gouverneur du Haut Katanga sur certaines orientations de développement de la province, le renforcement des relations qui doivent exister entre les différentes provinces pour le développement intégral de la RDC. ACP/ZNG/Wet