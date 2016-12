Le ministre des Infrastructures visite les chantiers en réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa

Kinshasa, 29 Déc. 2016 (ACP).- Le ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction, Thomas Luhaka Losendjola, a visité mercredi les chantiers de la voirie urbaine de Kinshasa en vue de se rendre compte de leur état d’avancement, a appris l’ACP jeudi de source proche de ce ministère.

Thomas Luhaka qui a fait une prompte visite sur le chantier de Kin-Mazière, Lwambo Makiadi ex-Bokasa et Flamboyant, a fait observer que le respect des ouvrages d’assainissement en conformité avec les règles de l’urbanisme, est une nécessité pour l’évacuation des eaux de surface et de ménage.

Les travaux consistaient en la réhabilitation de ces routes par la suppression des bourbiers qui jalonnent des sections entières des chaussées afin de rendre le trafic fluide. Le ministre a promis de s’employer pour une fin heureuse des travaux de réhabilitation initiés par son prédécesseur.

Pour rappel, M. Luhaka a souhaité voir à sa prise des fonctions, un pays plus beau qu’avant, soulignant qu’il y a encore possibilité de le faire mieux grâce à l’appui des hommes et des femmes engagés pour la cause de la patrie. ACP/Kayu/JGD/FMB