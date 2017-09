Le ministre des ITPR explique les réalisations et les projets d’infrastructures urbaines à Kinshasa

Kinshasa, 04 Septembre 2017 (ACP)- Le ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR), Thomas Luhaka Losendjola a expliqué lundi, à la presse, les réalisations et les projets d’infrastructures initiés par son ministère dans le domaine de la voirie urbaine, en vue d’améliorer le trafic sur les différentes artères de la ville de Kinshasa.

M.Luhaka a fait savoir que son ministère, à travers l’Office des routes (OR), l’Agence congolaise des grands travaux (ACGT) et l’Office des voiries et drainage (OVD), a entrepris, sur instruction du Chef de l’Etat, des travaux de reconstruction, de modernisation et de réhabilitation sur les routes Mokali, Nzolana et By-pass. Ces projets sont en cours de réalisation à la grande satisfaction de la population, a-t-il dit.

Il a toutefois relevé que certains travaux sont confrontés à des difficultés telles celles liées aux expropriations des parcelles et à l’existence de la tuyauterie sur la voie en construction pour la route By-pass, et à l’existence de l’érosion « Boma libala » nécessitant 2000 m3 des terres jaunes pour le remblai pour la route Nzolana qui relie le terminus de Pompage, dans la commune de Ngaliema, à l’Université pédagogique nationale (UPN).

Il a noté également les difficultés de trésorerie pour financer certains travaux nécessaires au désenclavement de certaines communes de la capitale. Par ailleurs, le ministre Luhaka a annoncé certains projets de réhabilitation et d’ouverture des routes, notamment la route pont N’sele-aéroport international de N’Djili (22 km), la matérialisation de l’autoroute allant du rond-point SOCIMAT à l’aéroport international de N’djili en passant par Shaumba, Nyangue, Beau-marché et la base aérienne de Ndolo le long du fleuve Congo.

Cette autoroute, a-t-il précisé, sera exécutée dans le cadre du partenariat public-privé et soumise à un péage jusqu’à l’apurement de la créance par les concessionnaires. Le ministre a cité également l’ouverture d’une route qui partirait du camp Luka – rond point SOCIMAT, en passant par l’avenue Chrétien (Quartier Jamaïque à Kintambo, pont Lunda Bululu) et l’asphaltage de la bretelle Pompage – CARIGRES, dans la commune de Ngaliema, en vue de trouver des solutions au niveau du terminus à des heures de pointe.

Outres ces projets, le ministre Luhaka a rappelé les projets inscrits dans le cadre de financement avec les partenaires au développement, notamment la Banque arabe pour le développement et le Fonds koweitien. La réalisation de ces projets et le parachèvement de ces travaux vont faciliter le trafic à travers la ville de Kinshasa, a souligné le ministre Luhaka. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI/CFM