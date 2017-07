Le ministre Kabwelulu dénonce un acharnement politique de Global Witness à la RDC

Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- Le ministre des Mines, Martin Kabwelulu,a dénoncé l’acharnement politique de Global Witness dans son rapport publié sur les paiements des entreprises minières à l’Etat congolais, au cours d’un point de presse tenu lundi à Kinshasa.

Le ministre Kabwelulu qui réagissait au rapport de l’ONG Global Witness publié le 21 juillet dernier, a indiqué que cette ONG s’est basée sur les derniers rapports de l’Initiative ITIE, (l’Initiative pour la transparence des industries extractives), dans lequel elle s’est aperçue qu’entre 2013 et 2015, plus de 750 millions de dollars de revenus déclarés versés par des entreprises minières à des organismes publics congolais ont disparu avant d’être acheminés au Trésor public et n’ont donc pas profité aux populations. Cette somme souligne la source représente près de 30% du montant total. Ce rapport, a-t-il dit, l’ONG britannique n’a pris qu’une connotation politique pour nuire la RDC.

Selon le coordonateur principal de l’ITIE, Mack Dumba Jérémy, les accusations portées par cette ONG britannique contre les entreprises minières de la RDC ne sont pas fondées. Il a précisé que les fonds présentés comme ayant échappé au trésor public, sont légalement retenus à la source par les régies financières nationales et provinciales du Katanga.

A l’en croire, les 750 millions USD ne sont qu’un chiffre imaginaire qui ne figure nulle part dans les données fournies par l’ITIE à Global witness. Contrairement à ses pratiques et méthodes de travail, l’ITIE accuse l’ONG britannique de publier ce rapport sans le lui soumettre afin de récolter son avis de conformité des données obtenues.

Cet organisme international a relevé que l’ensemble des paiements déclarés en 2013 par les entreprises sont de l’ordre 1.377.564.114 USD, en 2014 ces entreprises ont payé 1.715.417.285 USD et 1.830.723.366 USD en 2015, soit un total de 4.923.704.865 USD.

Le même organisme indique que le trésor public a reçu en 2013 951.274.981 USD.En 2014 le même trésor a encore reçu 1.123.664.816 USD et en 2015, il a perçu 330.843.728 USD, soit un total de 3.040.989.484 USD.

Dans le cadre les recettes provinciales se sont situées à 398.901.699 USD pour les trois exercices. La direction générale des douanes et accises pour les amandes et les pénalités, elle a touché 104.459.214 pour les trois exercices et tant d’autres services publics ont également perçu leurs dues.

Le ministre des Mines était assisté à ce point presse par le directeur général de la Gécamines et de coordonateur principal de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE). ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet