Le ministre Muakasa pour la promotion et la vulgarisation des résultats de la recherche

Kinshasa, 03 août 2017(ACP).-Le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Heva Muakasa, a promis de s’impliquer au renforcement du système de promotion, de vulgarisation et de valorisation des résultats de recherche en RDC, rapporte un document parvenu jeudi à l’ACP.

Dans cette perspective, il a préconisé la mise en œuvre d’une culture scientifique solide et une amélioration d’accès à l’information scientifique et technologique à travers les nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC).

Il envisage un plaidoyer auprès des gouvernants, de sensibiliser les élèves et les étudiants aux filières scientifiques et à l’ingénierie, de créer des fora d’échanges entre toutes les parties prenantes de la recherche scientifique et du développement et de mettre en œuvre une vision stratégique en matière de planification et programmation notamment l’élaboration des programmes nationaux de recherche dans les domaines prioritaires, le développement d’un système de transfert de technologie ainsi que la promotion d’une culture des statistiques en recherche et développement. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD