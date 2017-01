La ministre Mwange s’enquiert des réalités de l’administration de son ministère

Kinshasa, 05 Janv. 2O17 (ACP).- La ministre du Genre, Enfant et Famille, Marie-Louise Mwange, s’est enquise des réalités de son ministère au cours d’une visite qu’elle a effectuée jeudi dans les bureaux de l’administration centrale de son secteur.

Marie-Louise Mwange s’est rendue successivement au secrétariat général du ministère du Genre, au Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l’enfant (FONAFEN), à l’Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille (AVIFEM), au Centre national de documentation et d’information sur la famille (CENADIF) et au bureau de la Résolution 1325 qui porte sur l’implication de la femme dans la résolution des conflits et la représentativité de la femme dans les organes de prise des décisions.

Le directeur général a.i du FONAFEN, Marie Thérèse Manesa, a sollicité l’implication de la ministre du Genre afin que des moyens conséquents soient mis à la disposition de sa structure.

Elle a ensuite plaidé pour la régularisation de la paie des cadres et agents de sa structure, la prise en compte du Fonds comme structure génératrice des recettes au même titre que d’autres fonds, la visibilité du Fonds par l’installation du FONAFEN à travers le pays et des agences extérieures ainsi que l’organisation d’un forum des entrepreneures du Congo par pool provincial.

A l’issue de la visite, la ministre du Genre a indiqué qu’elle tenait à faire l’état des lieux des bureaux de l’administration de son ministère dans la perspective d’apporter des solutions à court et moyen termes.

Elle a appelé les femmes à se mettre au travail en vue de leur permettre de jouir du fruit de leurs efforts, rappelant les deux missions du gouvernement, à savoir l’organisation des élections et l’amélioration des conditions socio-économiques de la population. ACP/Kayu/May