Le ministre des sports et loisirs me papy niango en action

Kinshasa, 20 août 2017 (ACP).- Me Papy Niango a réussi à bouger les lignes en réhabilitant sur fonds propre le salon présidentiel et le salon VIP du stade des martyrs, trois mois après sa nomination à la tête du ministère des sports et loisirs.

Ces installations étaient à l’abandon depuis plusieurs années. Une volonté aura suffit en 90 jours de fonction pour marquer son action d’une encre indélébile par la rénovation des quatre salles ayant revêtus une nouvelle robe au sein du stade des martyrs.

En effet, le samedi 19 août, les invités du ministre des sports ont eu le privilège d’assister au match entre la RDC et le Congo Brazzaville dans la quiétude et dans un environnement rénové du salon présidentiel et de la salle VIP pour la satisfaction du public officiel dont six ministres du gouvernement Bruno Tshibala qui assistait à la compétition du football africain dans la paix. Etaient présents le ministre en charge des congolais de l’Etranger Emmanuel Ilunga, la ministre de la jeunesse Maguy Kiala, le vice-ministre de PTNTIC Omer Egwake, le ministre Lisanga Bonganga, les honorables députés nationaux, ainsi que d’autres officiels de haut rang.

En compagnie de son homologue des sports de la République du Congo, le patron des sports en RDC s’est dit satisfait par l’avancement des travaux d’entretien de l’ensemble du complexe omnisports du stade des martyrs. Découvrez en images la rénovation des infrastructures sportives par le nouveau patron des sports et loisirs, Me Papy Niango. ACP/Kayu/May