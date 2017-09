Le Ministre des Sports et loisirs Papy Niango résilie le contrat liant le stade des Martyrs à Vodacom

Kinshasa, 26 sept. 2017 (ACP).- Le Ministre des Sports et Loisirs Papy Niango a résilié le contrat qui liait le stade des Martyrs de la Pentecôte à la société Vodacom Congo, lundi au cours d’une rencontre avec la presse lors de la visite qu’il a effectué dans cette édifice public.

Le Ministre Papy Niango a jugé le contrat avec Vodacom, comme d’autres annonceurs sur la zone neutre, de léonais et exige que Vodacom paye d’abord les arriérés avant toute négociation.

Il a fait beaucoup d’éloges au comité de Gestion du stade des Martyrs dirigé par MM. Théobald Binamungu et Max Mokey respectivement Directeur de Cabinet adjoint, gestionnaire du stade et gestionnaire adjoint qui, dans un temps record, ont su réhabilité l’électricité, l’eau, les bureaux, les toilettes, les vestiaires, les couloirs qui avaient il y a quelques jours une odeur nauséabonde ainsi que munir les fenêtres des antivols.

Il a fait visiter aux journalistes une adduction d’eau en construction d’une capacité de 20 mille mètres cubes par jour qui fournira de l’eau dans tous le stade, ses environs et même le palais du Peuple. L’air de jeu du terrain annexe sera transformé en terrain de Bing Soccer donc sablonneux. Il servira également aux joueurs de football pour les entrainements d’endurance. « Nous sommes entrain d’étudier comment couvrir le stadium de basket-ball et revoir la clôture du stade qui doit se prolonger jusque sur l’avenue des Huileries » a-t-il assuré aux chevaliers de la plume. Il a en outre ajouté : « Nous sommes tombés sur les oiseaux rares pour gérer le stade des Martyrs. Nous devons dans quelques jours changer le Comité de Gestion du stade Père Raphaël de la Kethulle et changer l’air de jeu et aussi revoir les gradins et autres compartiments ».

Le Ministre Niango a également évoqué le cas du stade de Mbuji-Mayi et les stades du Kongo central dont les travaux son bloqués. « Nous sommes tombés d’accord avec le premier Ministre que le gouvernement doit débloquer 1 million cinq cent mille dollars américains pour les travaux de finissage de ces trois stades car, il était prévu que les partenaires, le gouvernement provincial et le gouvernement central devaient financer les travaux. Toutes les parties ont déjà donné leur part sauf le gouvernement central. Il en ait de même pour le stade Municipal de Bandal ».

Quant au Palais des Sports, le ministre a précisé qu’il n’y a pas encore de financement pour ce projet mais dès qu’il y en aura, il ne manquera pas de donner l’information à la presse.

Nous avons également remarqué que le stade des Martyrs s’est vidé des ses occupants indésirables (kuluna) et à toutes les entrées, on y a placé des policiers. ACP/Ywm/Mat/Wet