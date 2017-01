Le ministre des sports promet de payer les primes de participation aux Léopards à Oyem

Kinshasa, 14 janv. 2017 (ACP) – Le ministres des Sports et Loisirs, Willy Bakonga a promis de verser les primes de participation aux joueurs de l’équipe nationale de football de la RDC à son arrivée à Oyem, au Gabon.

Le ministre répondait ainsi aux médias congolais qui faisaient échos du refus des joueurs de s’entraîner le jeudi 11 janvier à Oyem où ils étaient arrivés le mercredi 10 janvier.

Selon fecofa-rdc.com, « Les poulains du coach Jean Florent Ibenge Ikwange ne se sont plus entraînés, comme initialement prévu, dans la soirée de jeudi 12 janvier 2017. Un vent de revendication a légèrement soufflé sur les Léopards. Particulièrement, en solidarité avec leurs coéquipiers d’hier blessés, en l’occurrence Yannick Yala Bolasie et autre Bompunga Botuli Padou. Les internationaux congolais engagés à CAN Total-Gabon 2017 se sont montrés très solidaires avec ces derniers, afin qu’ils bénéficient eux-aussi, sur leur lit d’hôpital, de ces primes de qualification assorties de ce que le Gouvernement de la République devrait leur devoir au titre des primes de leurs prochains matchs, assorties d’un barème de motivation par paliers au fil de la progression des résultats dans la compétition, étape par étape. »

« La causerie morale du président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, par téléphone à main libre par le truchement du cellulaire du sélectionneur principal, Jean Florent Ibenge et les premières assurances du Gouvernement de la République de régulariser cette fâcheuse situation dans les prochaines heures ont jeté un peu d’eau le vin des joueurs des Léopards », fait savoir le site de la Fédération qui ajoute : « Tous les joueurs se sont finalement retrouvés pour le repas du soir dans la grande salle de fête de l’hôtel Marguerite à Oyem. Avant de regagner leurs chambres, Jean Florent Ibenge Ikwange leur a parlé de nouveau en leur rappelant que rien ne devait les distraire car ils avaient un grand coup à jouer. Je vous comprends… mais, l’on doit bien éviter de continuer de prendre du retard dans la préparation. » ACP/ZNG/Kgd