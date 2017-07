Le ministre des Transports échange avec la nouvelle équipe dirigeante de l’OGEFREM

Kinshasa, 20 juillet 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des transports et voies de communications, José Makila Sumanda, a échangé jeudi à Kinshasa, avec la nouvelle équipe dirigeante de l’Office de gestion des frets multimodal(OGEFREM), sur le respect des textes régissant cette entreprise publique, a appris jeudi l’ACP, de source proche du ministère.

Selon le président du Conseil d’administration de cette entreprise, Jemsi Mulengwa, l’entretien avec le ministre a tourné autour de la présentation de la nouvelle équipe récemment nommée à la tête de l’entreprise par le Chef de l’Etat et de l’examen des principaux textes régissant la société.

M. Mulengwa a indique que le vice-premier ministre, ministre des transports et voies de communications, José Makila leur a prodigué quelques sages conseils sur la gestion de la chose publique et a insisté sur le respect des textes qui doivent rester leitmotiv de l’entreprise.

Cette nouvelle équipe qui a pris possession de ses fonctions mercredi après la cérémonie de remise et reprise, est constituée de MM. Jemsi Mulengwa, Patient Sayiba et Olivier Manzila Mutala respectivement président du Conseil d’administration, directeur général et le directeur général adjoint de cette entreprise.

Par ailleurs, le vice-Premier ministre en charge des transports a reçu en audience le même jour, le gouverneur de la province de l’Equateur, Antoine Boloma, venu lui soumettre des difficultés qu’éprouve la population de sa juridiction dans les secteurs des transports et des infrastructures des transports.ACP/FNG/Kayu/Wet