Les ministres du Genre et des Droits humains s’accordent pour lutter contre les violations des droits de l’enfant

Kinshasa, 04 Janv. 2o17 (ACP).- La ministre du Genre, famille et enfant, Marie-Louise Mwange et celle des Droits humains, Marie Ange Mushobekwa ont examiné ensemble les questions axées sur la lutte contre les violations des droits de l’enfant et la promotion de la femme congolaise.

Les deux personnalités se sont engagées, au cours de cette rencontre, à œuvrer contre la prostitution des enfants, la pornographie, le commerce des enfants et les violences faites à la femme.

Mme Mwange a au terme des travaux indiqué que le problème de la femme ne peut être mieux compris que par la femme, regrettant la situation de celle-ci qui est violée dans l’Est du pays et des enfants adoptés abusivement avant de demander à ces femmes de compter sur elles qui seront leurs yeux et leurs oreilles.

Mme Mushobekwa a pour sa part fait savoir que les deux ministères en collaboration avec la Police nationale congolaise (PNC), la DGM et les services concernés vont se battre pour mettre fin à l’adoption des enfants par des expatriés.

A une question sur des mesures empêchant les mineurs de se retrouver dans des maisons de tolérance, Mme Mushobekwa a répondu que la RDC a durci sa législation en matière de viol, il est question de réduire tant soit peu les auteurs de ces crimes.

En ce qui concerne les enfants qui accompagnent les parents aveugles pour la mendicité, les deux ministres ont fait remarquer qu’il y a beaucoup d’abus qui sont constatés à ce sujet. La meilleure solution c’est d’envoyer obligatoirement les enfants à l’école.

Les deux personnalités vont représenter le pays à la 74ème session du comité des droits de l’enfant à Genève en Suisse, signale-t-on. ACP/ZNG/Wet