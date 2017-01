Kinshasa, 29 Janv. 2017 (ACP).- Les représentants de la société civile, des exploitants industriels et artisanaux, des gouvernements national et provinciaux ainsi que les partenaires techniques et financiers se sont réunis vendredi au siège de la Coordination nationale REED (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des foret) à Kinshasa, au cours d’un atelier de développement d’une stratégie de négociation sur le Programme de réduction de gaz à effet de serre dans la zone juridictionnelle de Mai- Ndombe, en vue de la mise à niveau des parties prenantes sur les modalités de négociations d’un contrat achats- vente des crédits de réduction d’émissions (CAVRE).

Les participants à cet atelier ont été ainsi informés sur les termes de l’ERPA, les étapes de la négociation et de sa finalisation pour le lancement du Programme de réduction des émissions du Mai- Ndombe.

Le coordonnateur national REDD, Victor Kabengele, a indiqué que la rencontre avait entre autres comme objectifs de discuter sur la finalisation des outils de mise en œuvre de l’arrêté d’homologation, du Plan de partage des bénéfices, du mécanisme des plaintes et de recours, du registre et de présenter les termes de l’ERPA.

ll a rappelé aux participants que la RDC avait présenté sa première note d’idée de ce programme en avril 2012 au Fonds carbone et celui- ci, ayant bien apprécié l’initiative, avait encouragée la RDC à avancer dans le développement de RPIN pour aboutir à un document du programme bien finalisé ; Depuis, a- t- il poursuivi, les travaux se sont engagés et un Comité technique a été mis en place, soulignant que les documents intermédiaires ont été produits et qu’il y a eu un jeu de pingpong entre le Fonds Carbone et la RDC pour atterrir en juin à ce document pré- final du programme Mai- Ndombe qu’on appelle RPD qui avait été validé par le Fonds carbone le 20 juin 2016 à Paris.

Mais cette admission, a précisé M. Kabengele, était conditionnée par la réalisation d’une étude relative au niveau de référence de la zone et d’une autre étude de précision sur les facteurs d’émission. « C’est ce qui a été fait et nous avons travaillé d’arrache- pied entre le mois de juillet et d’octobre dernier et présenté un document final qui a intégré toutes les questions techniques et finalement la RDC a été officiellement admise le 9 décembre 2016 dans le portefeuille du Fonds carbone , faisant ainsi d’elle le premier pays REDD au monde d’avoir été admis dans le Fonds carbone bien avant d’autres pays comme le Costa Rica et le Chili ». Cette admission a aussi ainsi permis au pays d’avancer avec le Comité des participants du Fonds carbone vers les négociations qui vont aboutir à la signature de ce fameux contrat achat- vente des crédits de réduction d’émissions (CAVRE).

Selon M. Kabengele, « c’est l’objet de cet atelier dont la mission du Fonds carbone et de la Banque Mondiale est présente en RDC pour permettre au processus de négociations de démarrer. Pour le faire, a t- il estimé, notant qu’il faut que tous nous nous imprégnons du contenu et des différent termes juridiques. Il s’agit aussi dans ce cycle de négociations savoir comment appréhender les questions clés qui tiennent à cœur la RDC et le volume à vendre à quel prix, sur quelle période du programme, le partage des bénéfices issus de ces ventes de crédits carbones. L’ensemble des considérations font l’objet des négociations intenses et les parties prenantes doivent être au faite et connaitre le contenu de ce document et les autres conditions en rapport avec les crédits de réserve tampo , faisant partie de ce travail. ACP/Kayu/KGD