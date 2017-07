Mise à la retraite de 223 hauts fonctionnaires de l’Etat

Kinshasa, 12 juillet 2017 (ACP).- 223 hauts fonctionnaires de l’Etat sont mis à la retraite au grade de secrétaire général au terme d’une série d’ordonnances signées le 10 juillet dernier par le Président de la République Joseph Kabila Kabange et rendu publique mercredi par le cabinet du Chef de l’Etat.

Les trois autres ordonnances portent respectivement organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Premier ministre, fixation des attributions des ministères, ainsi que mise à la retraite et admission à l’éméritat des secrétaires généraux de l’administration publique.

La sixième a trait à l’admission à l’ordre national et de héros nationaux Kabila-Lumumba des secrétaires généraux mis à la retraite. La septième porte décoration des médailles de mérite civique (or, argent et bronze) de 894 agents de carrière publique de l’Etat.ACP/FNG/BSG/Wet