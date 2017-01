La mise en œuvre de la décentralisation est déjà effective dans le Haut Katanga

Lubumbashi, 12 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda, a déclaré jeudi que la mise en œuvre de la décentralisation est déjà effective dans cette province, au cours d’une cérémonie d’échange de vœux de nouvel an avec les membres du corps consulaire en poste à Lubumbashi organisée dans sa résidence officielle. « Malgré la morosité qui assaille l’environnement politique et économique le processus de la décentralisation est en train de se réaliser avec la participation active et consciente de toute la population de nos villes et villages sans oublier le précieux concours de partenaires en développement », a-t-il indiqué.

Le gouverneur de la province a salué avec ferveur l’accord du 31 décembre 2016 intervenu au centre interdiocésain à Kinshasa dont la mission avait été confiée aux Évêques de la CENCO par le président de la RDC et qui a évité au pays de sombrer dans un autre cycle de violences qui allaient, à coup sur, troubler la paix sociale sans laquelle aucun défi ne pourrait être relevé.

Auparavant, le consul général de la République d’Angola et doyen du corps consulaire accrédité à Lubumbashi, Sebastiao Manuel Fernandez Quixito, avait présenté les vœux de bonne santé, de longévité et de réussite au gouverneur de province, aux membres du gouvernement provincial au Haut Katanga.

A cette occasion, il a félicité Jean Claude Kazembe Musonda pour son élection comme premier gouverneur de la province du Haut Katanga. Etre premier magistrat d’une province importante n’est pas une tâche facile surtout dans un contexte politique déterminant, mais également face à un contexte économique difficile qui n’épargne aucun pays de la planète. « Malgré cette conjoncture peu favorable, vous avez tenu à votre engagement de bâtir une province ou tout le monde vit en toute quiétude et dans une parfaite cohabitation », a-t-il ajouté.

Il a enfin fait remarquer que la communauté internationale fera tout pour soutenir les autorités du Haut Katanga dans cette démarche de consolidation de la paix et de l’épanouissement de toutes les couches sociales, car notre objectif commun reste l’amélioration des conditions de vie de la population.

Cérémonie des échanges des vœux pour l’année 2017 à l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga

Le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo, a présidé jeudi à Lubumbashi, la cérémonie des échanges des vœux pour l’année 2017.

Dans son mot de circonstance, M. Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo a présenté les vœux les meilleurs de paix, de prospérité, de bonheur et pleins succès au cours de cette année 2017 au Président de la République, Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, garant de la démocratie et artisan de la paix sans laquelle l’organisation de cette cérémonie ne serait rendue possible.

Il a indiqué qu’en début d’année, il est de coutume que les personnes regroupées dans les structures socioprofessionnelles, se retrouvent en toute convivialité, pour échanger, jeter les meilleurs perspectives et réaffirme la solidarité et l’union. Il s’est dit persuadé d’affermir et de consolider les relations professionnelles devenues fraternelles qui caractérisent la communauté à travers la forte impression qui a été imprimée lors de différentes circonstances de la vie.

Il a rendu grâce au Très-Haut-, maître des temps et des circonstances qui a permis qu’ils puissent de retrouver ce jour.

Auparavant, M. Sashy Kaoma Joseph, directeur administratif de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait salué dans son message de vœux, les efforts entrepris par la président de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga en dotant cette institution de la province des installations modernes en vue d’améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel administratif. ACP/Kayu/Wet