Mise en œuvre d’une cartographie des sources et nappes souterraine d’eau de la RD Congo par une Ongd

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- L’Organisation non gouvernementale de développement «Jeunesse Avenir» s’est engagée à mettre en œuvre une cartographie des sources et des nappes souterraine d’eau, sur toute l’étendue de la République, a indiqué le directeur exécutif de cette structure, M. Sley Numbi, au cours d’un entretien lundi avec l’ACP.

Sley Numbi a annoncé, à cet effet, le recrutement des nouveaux candidats à la formation en hydrologie opérationnelle en collaboration avec l’institut supérieur d’hydrologie appliquée situé dans l’enceinte de l’ancien CIDEP à Kinshasa.

Cette formation, a-t-il noté aura pour but d’initier pendant deux semaines, les jeunes aux notions fondamentales d’hydrographie afin qu’ils soient à même de traiter les eaux et de découvrir leurs propriétés ainsi que leurs réactions chimiques et physiques avec d’autres substances naturelles.

Le directeur exécutif de l’ONG «Jeunesse et Avenir» a signalé, par ailleurs, qu’il a eu des contacts avec la direction de l’emploi des jeunes dans le but de former une centaine des jeunes qualifiées en géographie, hydrologie, statistique et en informatique pour suivre cette formation.

Compte tenu des moyens matériels et financiers qu'exige cette activité, le directeur exécutif de cette organisation fait appel à la bonne volonté des autorités afin de lui apporter un appui pour sa réussite.