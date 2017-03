La  mise  en  œuvre  des  projets  éducatif, sanitaire  et   environnemental  utile à l’émergence de la  RD Congo, selon  l’APR

Kinshasa , 10 mars 2017(ACP)- Le soutien constant des chantiers prioritaires à la reconstruction nationale est de nature à contribuer , de façon efficace, à l’émergence du pays à l’horizon 2030 , a appris l’ACP , jeudi , dans la commune de Masina , au cours d’une réunion du directoire de l’Alliance des Peuples Redoutables et Réformateurs pour la Restauration (APR).

Pasteur Norbert Kuyala Muludiki , le président de cette formation politique a rapporté à la presse que la réalisation des chantiers éducation et santé est indispensable à la maîtrise ainsi qu’à la capacité de transformation des potentialités environnementales rentables lesquelles déboucheront sur la productivité des biens et, partant , des revenus nécessaires et suffisants pour assouvir les besoins sociaux de base ou les désirs naturels et nécessaires à la vie : bien manger , bien boire , bien dormir , bien étudier , bien se vêtir…

L’ APR , parti d’obédience chrétienne ne peut jamais être centriste, car , ce genre de formation politique ne s’oppose guère à l’autorité établie de la part de DIEU. Encore que le programme présidentiel avec ces chantiers rejoint l’assentiment de son parti plus que déterminé à soutenir l’Etat en matière éducative, sanitaire et environnemental sans négliger les infrastructures. D’où, en sa qualité d’allié à la majorité présidentielle, l’Apr préconise la coopération dans les trois domaines en priorité sans négliger la macro économie. ACP/FNG/Kayu/FMB