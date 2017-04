Mise en place à Masisi d’un projet de reboisement pour la conservation de l’environnement

Goma, 13 avril 2017(ACP).- Les exploitants artisanaux des planches du territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, réunis au sein d’une plateforme, ont mis sur pied, jeudi un projet de reboisement pour la conservation de l’environnement et la lutte contre les érosions dans cette partie du Nord-Kivu. Selon ces exploitants, ce projet consiste à planter des arbres dans les localités des Kimoka, Malehe, Kingi, Murambi et Tebero, dans le groupement de Kamuronza.

Les initiateurs du projet ont, par ailleurs, appelé toute la population bénéficiaire du projet et tous les exploitants, à se l’approprier et à s’impliquer activement dans la conservation de la nature. C’était avant de solliciter l’appui du Gouvernement congolais à travers le ministère provincial de l’Environnement, tourisme et culture. ACP/FNG/Kayu/KGD/AWA