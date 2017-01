Mise en place d’une commission mixte Affaires foncières-Urbanisme et Habitat

Kinshasa, 1er Janvier 2017 (ACP).- Une commission mixte interministérielle entre les ministères des Affaires foncières-Urbanisme et Habitat vient d’être mise en place par les ministres Félix Kabange Numbi et Joseph Kokonyangi Witanene respectivement ministres des Affaires foncières et Urbanisme et Habitat, en vue réduire les conflits des compétences dans les lotissements et la délivrance des autorisations de construire, à l’issue d’une réunion de concertation tenue vendredi à Kinshasa.

La mise en commun des idées de deux ministères, a déclaré le ministre des Affaires Foncières Félix Kabange Numbi, va permettre au gouvernement de rationaliser l’occupation de l’espace et à éviter les constructions anarchiques à travers les villes de la RDC.

Les deux ministères, a-t-il ajouté, sont gérés par les lois de 1957 pour l’Urbanisme et Habitat et de 1966 pour les Affaires foncières, nécessitant une actualisation pour la bonne collaboration dans les actions à entreprendre.